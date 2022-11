Auf dem Weg zum Brasilien-Spiel: Schweizer Team-Bus in Unfall verwickelt

Auf der Anreise der Schweizer Nationalmannschaft, die am Montag um 17 Uhr im Stadium 974 in Doha gegen Brasilien antritt, ist es zu einem Zwischenfall gekommen. In der Vorberichterstattung auf das letzte Spiel des zweiten Spieltags in WM-Gruppe G zeigte Das Erste am Montagnachmittag ein Video, in dem der Teambus der Schweizer in einen Auffahrunfall verwickelt war.

Der von Polizei-Wagen eskortierte Bus bremste zu spät und fuhr bei mittlerer Geschwindigkeit in ein vor ihm fahrendes Auto. Der Verkehr auf der dreispurigen Straße staute sich wohl ziemlich plötzlich und unerwartet, denn auch das hinter dem Bus fahrende Auto konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und touchierte den Bus leicht von hinten.

Trotz Bus-Unfall: Spiel der Schweiz startet pünktlich

„Ein kleiner Auffahrunfall auf der Anreise“, kommentierte ARD-Moderatorin Jessy Wellmer. Trotz des Malheurs ist das Team rechtzeitig am Stadion angekommen. Nationaltrainer Murat Yakin stieg mit einem Lächeln aus dem Bus und warf amüsiert einen kleinen Blick auf den Vorderteil des Fahrzeugs.

Das Spiel gegen Brasilien soll trotz des kurzen Schocks rechtzeitig angepfiffen werden. Beide Teams waren mit einem Sieg ins Turnier gestartet und können bei einem weiteren im direkten Duell den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale klarmachen.