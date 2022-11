„Hat er sich verdient“ – Füllkrug schießt DFB-Team zum Sieg im Oman!

Diesen November wird er niemals vergessen. Vergangene Wochen wurde Niclas Füllkrug in den deutschen WM-Kader berufen, da erfüllte sich der größte Traum des Bremers bereits. Bei der Generalprobe im Oman stellte er nun auch gleich unter Beweis, warum er so wertvoll für das DFB-Team sein könnte. Füllkrugs Treffer sicherte das 1:0 (0:0) in dem ansonsten über weite Strecken schwachen WM-Test. Eine Woche vor dem Start gegen Japan war Füllkrug der einzige Lichtblick im deutschen Team.

Wenn die DFB-Kicker am Donnerstagvormittag in ihr Quartier nach Katar abheben, dann wird Füllkrug sicher mit einem ganz anderen Selbstverständnis seinen Platz im Flieger einnehmen. Weil er im Oman zeigte, wofür er da ist.

Zur Halbzeit hatte der 29-Jährige den Dortmunder Youssoufa Moukoko (debütierte ebenfalls und traf den Pfosten/45.+1) im Angriff ersetzt. Zehn Minuten vor dem Ende schlug er dann zu und vollendete Havertz‘ Pass mit links zum Siegtor. Besser hätte Füllkrugs Einstand nicht laufen können.

Füllkrug hält nach seinem Siegtor den Ball flach

„Es freut mich, dass ich helfen konnte, das Spiel zu gewinnen“, erklärte der Torschütze, war aber bemüht, den Ball flach zu halten: „Man muss es auch realistisch einschätzen.“

In der Realität wird das DFB-Team sich gewaltig steigern müssen, um am kommenden Mittwoch gegen Japan seinen ersten Gruppensieg bei der WM einzufahren. Allerdings schonte Bundestrainer Hansi Flick auch so manchen Topstar. „Wir wollten uns auch an die Temperaturen gewöhnen“, so Flicks Resümee mit Blick auf die knapp 30 Grad am Abend. „Man hat auch gesehen, dass nicht jeder so in die Zweikämpfe gegangen ist, aus Angst, sich zu verletzen.“

Bundestrainer Flick lobt Matchwinner Füllkrug

Lobende Worte fand der Bundestrainer für seinen Matchwinner. „Er hatte ein paar Abschlüsse und sich das Tor dann auch verdient“, so Flick zu Füllkrugs Einstand. Als der Bremer hereingekommen sei, habe man gemerkt, „dass da eine Präsenz auf dem Platz ist.“

So spielte Deutschland: Neuer – Klostermann (34. Bella-Kotchap), Kehrer, Ginter (46. Schlotterbeck), Raum (46. Günter) – Gündogan (65. Brandt), Goretzka (46. Kimmich) – Hofmann, Havertz, Sané – Moukoko (46. Füllkrug)