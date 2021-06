Wechsel-Rekord: St. Pauli verewigt sich in den Annalen des Profi-Fußballs

0:4 vergeigt, aber sich immerhin in den Annalen des Profi-Fußballs verewigt: Der FC St. Pauli sorgte bei der peinlichen Pleite in Darmstadt für ein absolutes Novum.

In der 61. Minute gingen Borys Tashchy, Daniel Buballa, Viktor Gyökeres und Rico Benatelli vom Platz und wurden durch Johannes Flum, Henk Veerman, Dimitrios Diamantakos und Luis Coordes ersetzt. Es war der erste Vierfach-Wechsel der Geschichte. Seit dem Neustart in der 1. und 2. Bundesliga erlaubt die DFL den Mannschaften, jeweils fünf Spieler pro Partie auszuwechseln. Einen Vierfach-Wechsel wie nun bei den Kiezkickern hatte es am vergangenen Wochenende beim Re-Start nicht gegeben.

Gebracht hat der Vierfach-Wechsel St. Pauli überhaupt nichts

An der Effektivität einer solchen Aktion dürfen dennoch Zweifel angemeldet werden. Als das frische Quartett den Rasen betrat, hatte es lediglich 0:1 gestanden …