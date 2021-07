Von wegen Saison-Aus!: Blitz-Comeback von St. Paulis Lawrence?

Im Kampf um den Klassenerhalt kann der FC St. Pauli auf ein unerwartetes Blitz-Comeback hoffen. James Lawrence, der Anfang Juni einen Muskelfaserriss in der Leiste erlitten hatte und für den die Saison schon beendet schien, könnte am Sonntag im immens wichtigen Heimspiel gegen Erzgebirge für die Kiezkicker auflaufen. Trainer Jos Luhukay schließt einen Einsatz des Innenverteidigers nicht aus.

Wende statt Saisonende! Es ist eine überraschende Entwicklung. Nachdem der Kiezklub am 2. Juni die Verletzung des Walisers vermeldet hatte, glaubten nur die Wenigstens an eine Rückkehr des Leih-Verteidigers im St. Pauli-Trikot.

In dieser Woche hatte Lawrence ebenso wie Abwehrkollege Daniel Buballa (Oberschenkelzerrung) zunächst individuell trainiert und laut Luhukay sogar schon wieder Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht.

FC St. Pauli: James Lawrence trainiert schon wieder

Reicht es für einen Einsatz gegen Aue am Sonntag am Millerntor (13.30 Uhr) – oder alles nur Poker, um den Gegner im Dunklen tappen zu lassen?

In den zwei Einheiten bis zum Spiel „müssen sie voll mit der Mannschaft mittrainieren können“, stellt Luhukay klar. „Dann können wir erst nach dem Abschlusstraining sagen, ob sie eine Option sind für den Kader oder auch für die erste Elf.“

Jos Luhukay: Entscheidung über Elf gegen Aue

Der vom RSC Anderlecht ausgeliehene Lawrence (Vertrag bei den Belgiern bis 2021) hat in dieser Spielzeit 13 Einsätze für St. Pauli bestritten (1 Tor), davon 11 in der Startformation.

Durch eine Knie-OP im Dezember verpasste der 27-Jährige acht Spiele, gab am 8. März gegen Sandhausen sein Comeback, kam auch in den ersten vier Ligaspielen nach der Corona-Pause zum Einsatz, verpasste dann aber das Spiel in Bochum vor einer guten Wochen aufgrund seiner Leistenverletzung.