Vier weitere Corona-Fälle : Deutsches WM-Spiel wackelt – Gegner im Quarantäne-Hotel

Die ersten Risse in der WM-Blase versetzten die deutsche Mannschaft in höchste Alarmbereitschaft. Das Frühstück nahmen Kapitän Uwe Gensheimer und Co. am Freitagmorgen isoliert auf ihren Zimmern im Teamhotel zu sich.

Die Corona-Gefahr, vor der tagelang gewarnt wurde, ist durch vier neue positiv getestete Spieler beim zweiten Vorrunden-Gegner Kap Verde plötzlich ganz real.

Corona bei der Handball-WM: Hanning spricht mit dem Weltverband

„Wir haben in der Tat mit der IHF gesprochen, damit sie uns sagen, wie sie mit dem Fall Kap Verde umgehen wollen“, sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning am Freitag. Dass das Spiel gegen das afrikanische Team wie geplant am Sonntag (18 Uhr/ARD) stattfinden kann, ist im Laufe des Freitags zumindest wahrscheinlicher geworden. Die jüngsten Corona-Tests in der kapverdischen Delegation seien alle negativ ausgefallen, teilte der Weltverband IHF wenige Stunden vor dem ersten Gruppenspiel des WM-Neulings gegen Ungarn mit.

Bereits vor der Anreise nach Ägypten hatte es beim Team Kap Verdes etliche Corona-Fälle gegeben. Cheftrainer Jose Tomas reiste Medienberichten zufolge wie ein halbes Dutzend an Corona erkrankter Spieler erst gar nicht mit an den Nil.

Handball-WM: Deutscher Gegner Kap Verde im Quarantäne-Hotel



Wegen der positiven Befunde hatten die DHB-Verantwortlichen erwirkt, dass die Delegation des Inselstaats zunächst in einem Quarantäne-Hotel isoliert und erst einmal nicht im Teamquartier der deutschen Mannschaft untergebracht wird.

„Das Risiko ist nicht hier drin, sondern kommt von draußen hier rein“, sagte Hanning nun über die seit Tagen heiß diskutierte Sicherheit in der WM-Bubble. Das deutsche Team fühle sich aber sicher. „Wir sind guter Dinge, dass uns hier nichts passiert“, so Hanning.

Viele neue Corona-Fälle: Ist die Handball-WM noch sicher?



Die Fälle bei Kap Verde sind nicht die einzigen neuen Corona-Fälle, über die der Weltverband IHF am späten Donnerstagabend auf seiner Internet-Seite informierte. Zwei slowenische und ein brasilianischer Spieler, ein portugiesischer Journalist und eine aus den USA angereiste Person wurden positiv getestet. Alle haben sich laut IHF umgehend in Isolation begeben.

Die USA und Tschechien hatten ihre Teams wegen einer Flut von Corona-Fällen unmittelbar vor dem Turnier zurückgezogen. Dafür rückten die Schweiz und Nordmazedonien kurzfristig ins Teilnehmerfeld. Sollte es zum Ausschluss weiterer Teams kommen, wären die Niederlande nächster Nachrücker gemäß IHF-Liste.

Handball-WM: Corona-Nachrücker Schweiz mit sportlichem Märchen



In dem Wirbel um die neuen Fälle ging das sportliche Märchen der Schweizer Handballer um ihren überragenden Bundesliga-Star Andy Schmid (7 Tore) beinahe unter. Nachdem sie erst am späten Dienstagabend von ihrer ersten Turnier-Teilnahme seit 26 Jahren erfahren hatten, ging es am Donnerstag vom Flieger direkt in die Halle in Kairo – wo ein 28:25-Erfolg gegen Österreich gelang.

Die wegen vieler Corona-Absagen nachrückende Schweiz mit Andy Schmid am Ball schaffte zum Turnier-Auftakt einen Überraschungs-Sieg gegen Österreich. imago images/Xinhua Foto:

„Wenn ich ehrlich bin, hatte ich mir das erste Mal schon ein bisschen anders vorgestellt“, sagte Schmid der „Rhein-Neckar Zeitung“ über sein persönliches WM-Debüt nach für ihn und sein Team turbulenten 48 Stunden, „aber das ist bei vielen Dingen im Leben so.“ (mp/sid)