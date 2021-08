Verpflichtung fix: St. Pauli setzt Zeichen: Begehrter Offensivmann kommt

Nun ist fix, was sich über Wochen hinweg angedeutet hat: Der FC St. Pauli hat Daniel-Kofi Kyereh verpflichtet. Der Offensivmann, zuletzt bei Absteiger SV Wehen Wiesbaden aktiv, unterschrieb einen Dreijahresvertrag auf dem Kiez.

Der 24-Jährige stand schon vor Klärung der Trainerposition bei St. Pauli auf der Liste (Sportchef Andreas Bornemann: „Wir freuen uns, dass er sich trotz anderer Angebote für den FC St. Pauli entschieden hat und unser Offensivspiel mit seiner Dynamik und seinem Tempo weiter bereichern wird“), in Neu-Coach Timo Schultz hatte er dann noch einen Fürsprecher. „Kofi ist eine absolute Bereicherung für unser Offensivspiel“, frphlockte Schultz entsprechend, nachdem der Wechsel als perfekt gemeldet wurde.

Trainer Timo Schultz wollte Kyereh unbedingt haben

Schultz weiter: „Er ist ein torgefährlicher und laufstarker Spieler, der flexibel einsetzbar ist und uns somit taktisch und spielerisch weitere Möglichkeiten in unserem Angriffsspiel eröffnet.“ Genau das erwarte er von ihm: „Dass er seine Stärken – wie seine Torgefahr – bei uns einbringt. Wir freuen uns auf ihn!“

Kyereh bezeichnet St. Pauli als außergewöhnlichen Klub

Kyereh, der beim VfL Wolfsburg und dem TSV Havelse in der Jugend kickte, kam in der abgelaufenen Serie auf sechs Treffer und sieben Assists im Unterhaus und hat seinen ersten Auftritt am Millerntor in besonderer Erinnerung. „Da habe ich bereits gemerkt, wie außergewöhnlich dieser Klub ist“, gab er zu verstehen. „Auch mit den Werten, die St. Pauli vertritt, identifiziere ich mich zu einhundert Prozent.“

Er freue sich riesig, dass es mit dem Wechsel geklappt hat „und sich die Verantwortlichen so früh um mich bemüht haben. Ich bin neugierig auf das, was kommt.“