Trainingslager: Der FC St. Pauli ist in Herzlake angekommen

Der Straßenverkehr hatte keine Einwände vorgebracht, pünktlich wie die Maurer kamen die zwei Busse des FC St. Pauli am Zielort Herzlake an: Um 17.25 Uhr erreichten die Gefährte aus Hamburg ihr Ziel 50 Kilometer vor der holländischen Grenze.

Im „Romantik Hotel Aselager Mühle“ erwartet die Profis weder Romantik noch Knochenmühle, vielmehr geht es um viel Arbeit mit dem Ball, Optimierung des Offensivspiels sowie das weitere Zusammenwachsen einer Einheit.

Am Mittwochmorgen steigt St. Paulis erste Einheit



Nachdem Trainer Timo Schultz am Dienstagmorgen noch an der Kollaustraße hatte üben lassen, gab es nach Ankunft keine weitere Belastung mehr. Am Mittwochmorgen um 10 Uhr geht es dann erstmals auf den Platz, der direkt am Hotel gelegen ist, das die Braun-Weißen übrigens komplett für sich alleine haben.