Zwei Punkte fehlen zum ersten Heimsieg: Towers-Drama in der Verlängerung

Nächste Pleite für die Hamburg Towers. Die Wilhelmsburger unterlagen vor heimischem Publikum den Crailsheim Merlins in einem hochdramatischen Spiel in der Verlängerung denkbar knapp mit 91:92 (82:82, 48:45) und warten weiter auf den ersten Heimsieg in der Bundesliga.

Ohne den weiterhin wegen Wadenproblemen fehlenden Heiko Schaffartzik (36) startete die Mannschaft von Trainer Mike Taylor (47) schwach in die Partie. Nach und nach bissen sich die Türme ins Spiel – und drehten dann im zweiten Viertel so richtig auf!

Yannick Franke brachte die mit 3.400 Zuschauern ausverkaufte edel-optics.de-Arena zwei Minuten vor der Halbzeit mit einem Dreier zur erstmaligen Führung zum Kochen – es war die Krönung eines sensationellen 16-zu-Null-Laufes.

Towers scheinen geschlagen – und gleichen doch aus

Im zweiten Abschnitt entwickelte sich die Partie dann endgültig zu einem offenen Schlagabtausch. Nachdem die Wilhelmsburger den Faden zwischenzeitlich schon wieder verloren zu haben schienen, retteten sie sich durch ein starkes Finish noch in die Verlängerung. Dort erwiesen sich die Merlins als abgezockter.

Franke sieht Fortschritt und ärgert sich

„Wir haben nicht gut verteidigt am Ende. Da hat Crailsheim Würfe gekriegt, die wir verteidigen müssen“, sagte Yannick Franke nach dem Spiel und ergänzte: „Ich denke, dass die Liga sieht, dass wir große Fortschritte machen, aber am Ende verlieren wir wieder und haben keine Punkte. Das ist nicht genug. Wir müssen weiter arbeiten. Wir sind fast da, wo wir sein wollen. Leider verlieren wir mit einem Punkt.“

Topscorer Gutierrez muss am Ende zu gucken

Bester Towers-Scorer war der überragende Jorge Gutierrez mit 25 Punkten, die Verlängerung erlebte der Mexikaner wegen seines zweiten technischen Fouls nur vom Spielfeldrand aus.

Kommenden Sonnabend müssen die Türme auswärts in Göttingen (20.30 Uhr) ran.