Verstärkung für Hamburg Towers: TJ Shorts: Dieser Kleine will hoch hinaus

Die vergangenen Tage wurde oft drüber berichtet, nun machen es die Hamburg Towers offiziell: Der 23 Jahre alte TJ Shorts wird die Wilhelmsburger ab sofort im Aufbau führen. Der für Basketball-Verhältnisse kleine US-Amerikaner (1,75 Meter) hat sich für die Rückennummer Null entschieden – eine symbolische Bedeutung.

„Um dorthin zu kommen, wo er jetzt ist, musste er aufgrund seiner Körpergröße immer doppelt so hart arbeiten wie andere“, sagt Towers-Chef Marvin Willoughby. „Dafür gelangt er nun auf dem Court auch dorthin, wo immer er will, was sehr wichtig für unsere Offense sein wird.“

Hamburg Towers: TJ Shorts – dieser Kleine will hoch hinaus

Schon seit jeher hat sich Shorts immer für die Null als Trikotnummer entschieden – wegen der oft niedrigen Erwartungen an ihm. „Ich war immer schon der Underdog, gebe aber niemals auf. Jeder soll sehen, dass ich auf Bundesliga-Level mithalten kann. Die Playoffs sind mein Minimalziel“, so die Kampfansage des pfeilschnellen Point Guards, der vergangene Saison in Lettland spielte. Mit knapp 15 Punkten avancierte er im Europa Cup zum Leistungsträger – und führte BK Ventspils bis ins Viertelfinale.

„Ich mag seine Einstellung und glaube, dass nach seinem ersten Jahr in Europa der Wechsel aus Lettland in die BBL der richtige Schritt ist“, findet Towers-Coach Pedro Calles. „Wir haben große Erwartungen an ihn, vor allem als Person. Er wird uns viel Speed und harte Verteidigung geben. Das, was wir brauchen.“