Transfer-Coup: Hamburg Towers feiern Christmas mitten im Sommer

Auch, wenn das dieser Tage herbstlich anmutende Wetter anderes vermuten lassen könnte: In Hamburg ist Sommer, sprich Basketball-Vorbereitungszeit. Und dennoch – in Wilhelmsburg ist Christmas. William Christmas, genauer gesagt. Der 26-jährige Guard schließt sich den Towers bis 2024 an, kommt von den Artland Dragons aus der Pro A (2. Liga).

„Basketballerisch zeichnet er sich durch seine Vielseitigkeit aus – kann auf beiden Enden des Feldes mehrere Positionen spielen“, frohlockte Trainer Benka Barloschky. Christmas, so viel steht fest, ist kein gewöhnlicher Profi.

William Christmas wechselt zu den Hamburg Towers

Erst vor zwei Jahren gab der Kalifornier sein Profidebüt als Basketballer, vorher war er wegen seines Studiums der Kinesiologie in der Heimat geblieben. Über den zweiten Bildungsweg zu den Towers.

Er kommt mit der Empfehlung von durchschnittlich 15,6 Punkten als zweiteffekivster Pro-A-Spieler. Merry Christmas, Towers!