Am späten Dienstagabend durfte er endlich durchatmen. Dank des hart erkämpften 77:66-Erfolges gegen Crailsheim sicherten sich die Veolia Towers Hamburg den Klassenerhalt – und sorgten dafür, dass Marvin Willoughby Planungssicherheit hat. Der Geschäftsführer steht erneut vor einem ereignisreichen Sommer. Im Gespräch mit der MOPO spricht der 45-Jährige über die abgelaufene Saison, einen potenziellen Umbruch und die Eurocup-Zukunft der Türme.

Ausgelassen und sichtlich erleichtert klatschte Willoughby nach dem Spiel mit den Fans ab. Der Ligaverbleib war endlich in trockenen Tüchern – ein versöhnliches Ende im letzten Heimspiel. „In dieser Saison ist sehr, sehr viel schiefgegangen. Bei ein paar Sachen muss man auch selbstkritisch sein“, sagt Willoughby. Die Kaderbreite, Verletzungen, aber vor allem die Entlassung von Raoul Korner im Januar waren zu große Hürden für eine erfolgreiche Spielzeit.

Towers vor Umbruch im Sommer – Barloschky winkt neuer Vertrag

Umso glücklicher ist der Towers-Boss, dass Benka Barloschky nach Startschwierigkeiten (acht Pleiten in den ersten neun Ligaspielen) das Team stabilisieren konnte. „Ich habe Riesen-Respekt vor Benka. Es ist alles nicht glorreich gewesen, aber in dieser Situation zu übernehmen, war nicht leicht“, lobt Willoughby seinen Headcoach, dem schon bald ein neuer Vertrag winkt: „Alles, was Benka fehlt, ist Erfahrung. Und wir wollen ihm helfen, diese zu bekommen.“

Mit dem 35-Jährigen wollen die Wilhelmsburger wieder ihre langfristigen Ziele angreifen. „Wir wollen in der Bundesliga ein Playoff-Anwärter sein und europäisch spielen“, stellt Willoughby klar, der gemeinsam mit Barloschky einen erneuten Umbruch navigieren muss. Zumindest kann das Duo auf einen kleinen Kern bauen: Mit Seth Hinrichs (30), Lukas Meisner (27), Jonas Wohlfarth-Bottermann (33) und Leif Möller (19) haben vier Profis einen Vertrag über den Sommer hinaus.

Bei der Suche nach Verstärkungen will Willoughby mit dem Argument Eurocup werben. Die Euroleague, der Organisator des Wettbewerbs, wird eine finale Entscheidung über eine Towers-Teilnahme nach der Saison treffen. Willoughby gibt sich durchaus optimistisch: „Wir sind im guten Kontakt mit der Euroleague. Die wissen, was sie an uns haben.“