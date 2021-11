Justus Hollatz, 20 Jahre altes Talent und gesetzter Spielmacher der Towers, ist auch unter dem neuen Trainer der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, Gordon Herbert, begehrt: Der Hamburger ist für die WM-Qualifikation nominiert worden.

Die startet Ende November in Nürnberg gegen Estland und wird zum ersten Mal wohl ein Towers-Duell auf internationaler Bühne präsentieren: So trift Hollatz voraussichtlich auf seinen Teamkollegen Maik Kotsar, sollte der sich bis dahin von seiner Schulterverletzung erholt haben. Drei Tage später spielt Deutschland in Lublin gegen Polen.

Auch Akpinar auf Länderspielreise

Ebenfalls mit von der Partie sein wird Ismet Akpinar. Somit stehen zwei Hamburger im Kader. Der 27-Jährige spielt für Fenerbahce Istanbul und trifft morgen in der Euroleague auf Bayern München.