Der Eurocup führt die Hamburg Towers durch ganz Europa, am Mittwochabend (20 Uhr) gastieren sie erstmals in Italien – es geht gegen den Tabellennachbarn Dolomiti Energia Trento, die auf dem neunten Platz direkt hinter den Türmen in Lauerstellung stehen.

Die Wilhelmsburger stehen also vor einem ganz wichtigen Spiel, um sich von den letzten beiden Tabellenplätzen zu distanzieren. Doch Vorsicht: Die Italiener stehen in der heimischen Liga auf dem dritten Platz. Auf die Türme wartet also wahrlich keine Laufkundschaft.

Eurocup: Hamburg Towers vor wichtigem Spiel gegen Dolomiti Energia Trento

Trento spielt mit einem großen Lineup, folglich dominieren sie in ihren Spielen häufig die Bretter. Alleine Forward Jordan Caroline schnappt sich knapp neun Rebounds pro Spiel. Towers-Coach Pedro Calles warnt deshalb: „Wir spielen gegen ein Top-Team.“ Derweil werden die Türme mit reichlich Selbstvertrauen anreisen, nach der Sensation gegen Krasnodar (100:82) will man unbedingt nachlegen.