Im Eurocup lösten die Hamburg Towers unter der Woche das Playoff-Ticket, doch in der BBL steht noch ein großes Fragezeichen hinter einer Endrundenteilnahme. Gegen die RIESEN Ludwigsburg (Samstag, 18 Uhr/) brauchen die Türme deshalb dringend wieder einen Sieg.

In der Liga holten die Hanseaten jedoch nur in zwei der letzten sieben Partien etwas Zählbares. Und mit dem Tabellenfünften Ludwigsburg wartet eines der unangenehmsten Teams der BBL.

MOPO

„Sie sind extrem aggressiv, vor allem in den ersten Sekunden“, sagte Towers-Coach Pedro Calles. Laut dem Spanier wird es gegen die Baden-Württemberger auf jedes Detail ankommen.

Towers empfangen Ludwigsburg unter Vollauslastung im Inselpark

Das Ludwigsburg-Spiel markiert den Auftakt in eine Woche, in der die Türme Boden gut machen oder den Anschluss komplett verlieren können. Die Partien in Chemnitz (Donnerstag, 18 Uhr) und Heidelberg (Samstag, 20.30 Uhr) sind weitere absolute Schlüsselspiele.

Für einen erfolgreichen Start in diese Woche sorgt vielleicht ein ausverkaufter Inselpark: Erstmals seit zwei Jahren sind wieder 3400 Fans in Wilhelmsburg zugelassen.