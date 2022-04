Towers vor historischem Playoff-Spiel in Valencia

Bei Maik Kotsar nimmt wahrscheinlich schon das Kribbeln im Bauch zu. Am Mittwoch (20.30 Uhr/live bei MagentaSport) gastieren die Hamburg Towers zum Eurocup-Achtelfinale in Valencia. Und der Este kennt sie nur allzu gut, diese Alles-oder-nichts-Spiele, wovon die Towers nun eines vor der Brust haben.

In seiner Zeit auf dem College erreichte Kotsar mit seinen South Carolina Gamecocks sensationell das Halbfinale beim „March Madness“-Turnier. Der Center weiß, was möglich ist, wenn ein Spiel und keine Serie über die Playoff-Begegnungen entscheidet. „Das Ein-Spiel-Format ist besser für den Underdog, weil du immer ein Spiel gewinnen kannst – egal wie gut der Gegner ist“, sagte Kotsar vor der Partie beim spanischen Top-Klub.

Hamburg Towers spielen im Eurocup-Achtelfinale gegen Valencia

Denn eines ist sicher: Die Wilhelmsburger reisen auf jeden Fall als Underdog zum viermaligen Eurocup-Sieger. „Sie sind der Top-Favorit auf den Titel“, befand auch Towers-Coach Pedro Calles, der sich bereits auf den Trip in sein Heimatland freut. „Die spanischen Klubs spielen für mich den besten Basketball.“ Dass die Hamburger gleich in ihrer ersten europäischen Saison vor so einem Highlight stehen, hätte man angesichts des schwachen Auftakts im Wettbewerb – ein Sieg aus den ersten fünf Partien – nicht erwartet.

Die Hanseaten profitierten zwar vom Ausschluss des russischen Teilnehmers Krasnodar, doch als Siebter qualifizierten sich die Türme letztendlich souverän. „Das ist etwas Besonderes für den gesamten Klub“, findet Calles folgerichtig.

Das könnte Sie auch interessieren: Trotz Chaos-Start: Starkes Trio führt Hamburg Towers zum nächsten Sieg

Der Coach ist vor allem auf die Entwicklung und mentale Stärke seiner Schützlinge stolz. Die Playoff-Teilnahme zeigt auch, dass die Towers als Organisation auf dem richtigen Weg sind: „Das ist der nächste Schritt in unserer jungen Vereinsgeschichte.“