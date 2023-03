Towers treffen auf Oldenburg: Darum wird es für Barloschky ein „besonderes Spiel“

Wenn am Sonntag in Oldenburg das orangene Leder um 15 Uhr in die Luft geworfen wird, werden Benka Barloschky (35) und Pedro Calles (39) ihre Freundschaft für vierzig Minuten vergessen. Als gegnerische Cheftrainer werden sich die ehemaligen Trainer-Kollegen der Veolia Towers Hamburg zum ersten Mal gegenüberstehen. Zumindest offiziell.

Denn im Hinspiel (95:96) vertrat Barloschky den erkälteten Raoul Korner (48) schon interimsweise an der Seitenline. Inzwischen hat er den Chefposten inne. „Das ist schon ein besonderes Spiel. Ich glaube, das muss man auch gar nicht verheimlichen“, gibt Barloschky zu. Mit Calles, der von 2020 bis 2022 die Türme trainierte, tauscht sich der gebürtige Bremer immer noch regelmäßig aus, war sogar kurz davor, ihm im Sommer nach Oldenburg zu folgen.

BBL: Barloschky trifft in Oldenburg auf Ex-Towers-Trainer Calles

„Wir haben in den zwei Jahren in Hamburg eine unglaublich intensive Zeit zusammen verbracht und unglaublich eng zusammengearbeitet“, schwärmt Barloschky. Vor dem Duell herrscht aber Funkstille.

„Das habe ich aber nicht anders erwartet“, sagt der Towers-Trainer: „Ich glaube, dass wir nach dem Spiel wieder mehr Zeit haben, uns zu unterhalten.“