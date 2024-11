Obwohl die Veolia Towers Hamburg in den vergangenen Spielen nur wenige Siege einfahren konnten, stimmte die Leistung oft – so auch bei Kenneth Ogbe. Der Neuzugang aus Oldenburg, der im Sommer nach Hamburg wechselte, ist nach viel Verletzungspech endlich wieder fit und zeigt, was in ihm steckt. Seine starken Auftritte blieben auch dem neuen Bundestrainer der deutschen Basketball-Nationalmannschaft Álex Mumbrú nicht verborgen, der den Flügelspieler für die aktuelle Länderspielpause nominierte. Und auch wenn Ogbe aus einem besonderen Grund an dieser nicht teilnehmen kann, ist er derzeit in Topform und schwebt, wie er im Gespräch mit der MOPO verrät, auf einer Erfolgswelle Richtung Korb.