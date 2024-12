Towers-Plan: Erst Rasta rasieren, dann mit Jan Delay feiern

In Vechta geht’s auch um die Vibes: Schaffen die Hamburg Towers am Samstag (20 Uhr, Dyn live) bei Rasta Vechta endlich ihren ersten Auswärtssieg, würde das die Stimmung am Sonntag im Wilhelmsburger Inselpark mit Sicherheit steigern.

Dann veranstalten die Türme zusammen mit Viva con Agua das Charity-Event „Dunk 4 Water and Soul“, bei dem ab 16.30 Uhr unter anderem Milky Chance, Jan Delay, Bria und Hanna Noir auftreten. Die Erlöse fließen in die Towers-Jugendförderung und in ein Trinkwasserprojekt in Äthiopien.

Hamburg Towers wollen ersten Auswärtssieg feiern

Die knappe 78:86-Heimniederlage gegen das Eurocup-Überteam aus Valencia am Dienstagabend machte zumindest etwas Hoffnung auf den Auswärts-Coup.

„Über weite Strecken ist es gelungen, unseren besten Basketball zu zeigen“, schlug Trainer Benka Barloschky harmonische Töne an. Zu Rasta sagte er: „Vechta hatte mit Verletzungsproblemen zu tun und sehr früh auch noch einmal im Kader nachjustiert. Das braucht ein bisschen Anlaufzeit und erklärt in meinen Augen auch den Start. Jetzt haben sie einen guten Rhythmus, sind die heißeste Mannschaft der Liga. Wir wollen aber versuchen, sie auf ihrer Komfortzone zu holen und zu Dingen zwingen, die sie nicht tagtäglich machen.“