Sechs Wochen ist die bittere Heim-Pleite (75:87) der Hamburg Towers gegen Bamberg her. Die Wilhelmsburger Spieler haben die Partie noch lange nicht vergessen. Und pochen daher auf eine Revanche in Bayern.

„Wir haben auf jeden Fall noch eine Rechnung offen“, sagte Max DiLeo kampfeslustig. Im Hinspiel agierte man auch aufgrund von Verletzungen lange sehr schwach. Doch am Mittwoch (19 Uhr/live bei MagentaSport) kann Towers-Coach Pedro Calles wieder fast aus dem Vollen schöpfen. Zach Brown steht nach Knieproblemen wieder im Kader. Ein Einsatz entscheidet sich jedoch erst kurzfristig.

Hamburg Towers wollen sich nach Hinspiel-Pleite in Bamberg revanchieren

Währenddessen kann Bamberg aktuell nur auf sieben fitte Spieler zurückgreifen. Für Calles noch lange kein Grund, den Gegner zu unterschätzen. „Sie haben eine große Tradition, eine ausgeprägte Siegermentalität in der Organisation.”

Gegen den neunmaligen Meister bietet sich den Türmen eine große Chance. Vor der Länderspielpause könnten die Wilhelmsburger mit Schützenhilfe wieder auf einen Playoff-Platz rücken und so mit reichlich Rückenwind in die zweiwöchige BBL-Unterbrechung gehen. Top-Tower Caleb Homesley wird ohnehin mit Extra-Schwung diese Partie spielen: Der US-Boy verlobte sich am Samstag mit seiner langjährigen Freundin Tori.