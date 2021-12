„Das Herz der Hamburg Towers kehrt zurück.“ So bezeichnete Towers-Geschäftsführer Jan Fischer die Rückkehr der Fans vor der Saison. Nach dem Bund-Länder-Treffen am Donnerstag ist klar, dass das Herz der Towers vorübergehend leiser schlagen wird.

Denn die neuen Beschlüsse erlauben nur eine Zuschauer:innenauslastung bei Indoor-Veranstaltungen von maximal 50%. Das Heimspiel am Sonntag gegen Braunschweig (15 Uhr) findet mit etwa 2.500 Fans noch nach Plan statt. Anschließend werden es aber deutlich weniger.

BBL: Hamburg Towers gegen Braunschweig mit normaler Auslastung

„Uns allen ist in dieser Situation daran gelegen, dass die Zahlen nicht noch weiter steigen“, so Fischer. Die Türme führen deshalb ab sofort eine Maskenpflicht im Inselpark ein und appellieren an die Eigenverantwortung der Fans: Man solle sich testen lassen und bei Erkältungssymptomen nicht erscheinen. Nur so habe man die Chance, zur Normalität zurückzukehren.