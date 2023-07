Towers holen Spätstarter Brauner: „Keine Angst vor dem nächsten Schritt“

Sein Weg war steinig und lang, aber Nico Brauner hat sich nicht beirren lassen. Lohn der Mühen: Der Neuzugang der Hamburg Towers aus Gießen wird sein Debüt in der BBL geben – im zarten Alter von 28 Jahren.

„Ich freue mich riesig, es ist eine große Ehre und ein Privileg für mich“, wird Brauner in der offiziellen Pressemitteilung zitiert, in der er zudem vom Dialog mit Towers-Coach Benka Barloschky berichtete.

„Das erste Gespräch mit Benka war sehr gut. Er hat mir seine Philosophie geschildert und mir ein Bild der Arbeitskultur in Hamburg gezeichnet. Er hat mir Mut gemacht, dass ich keine Angst vor dem nächsten Schritt haben und mit dem Selbstvertrauen, das mich bisher in der zweiten Liga ausgezeichnet hat, auch in die neue Aufgabe starten soll“, schildert Hamburgs neue Nummer Fünf.

Brauner will bei den Towers „eine Bereicherung sein“

Bei den Gießen 46ers war der 1,87-Meter-Guard Kapitän, in der 2. Liga ProA einer der besten deutschen Akteure. „Nico hat in den letzten Jahren in seinen Teams eine große Rolle eingenommen und somit viel Erfahrung gesammelt. Er ist ein Spieler, der sich in den Dienst der Mannschaft stellt und alles für den Teamerfolg gibt. Nach seinen Jahren in der ProA ist er nun bereit für den Schritt in die BBL“, urteilt Head Coach Benka Barloschky.

Der gebürtige Wiesbadener „möchte einfach eine Bereicherung für die Mannschaft sein“, wie er sagt. Brauner erhält an der Elbe vorerst einen über ein Jahr gültigen Vertrag. (sk)