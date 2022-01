Die Tage, sie werden nicht leichter für die Hamburg Towers. Weiterhin beschäftigt der Corona-Ausbruch bei den Wilhelmsburgern die gesamte Organisation. Immerhin konnten die Türme am Montag – aufgrund des Corona-Protokolls der Liga jedoch nur verspätet – mal wieder trainieren.

Dies war in den Tagen vor der deutlichen Pleite in Gießen (73:100) leider nicht möglich. Die Niederlage war zwar so kurz nach dem Covid-Schock nicht gänzlich überraschend, mit der Leistung war Towers-Coach Pedro Calles aber nicht einverstanden. „Wir müssen verstehen, dass wir so eine Situation in dieser Saison noch öfter haben werden“, sagt der Spanier der MOPO. „Wir müssen sichergehen, dass es nicht mehr vorkommt, wie wir uns am Samstag präsentiert haben“, führt der 38-Jährige aus.

Hamburg Towers halten sich über das Ausmaß des Corona-Ausbruchs bedeckt

Für die Spieler war die Situation „natürlich schwierig“, dennoch erwartet Calles mehr von seinen Schützlingen. Der einzige Lichtblick war das Blitz-Comeback von Jaylon Brown (24 Punkte), welches sich „direkt vor dem Warm-up“ entschieden hat.

Über das Ausmaß des Ausbruchs und das Wohlbefinden der betroffenen Spieler halten sich die Türme weiterhin bedeckt. Fakt ist: Ray McCallum, Lukas Meisner und Seth Hinrichs fehlten in Gießen. Mehr Auskunft wird die Eurocup-Partie gegen Badalona (Mittwoch, 19.30 Uhr/live bei MagentaSport) geben.