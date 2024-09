Es sind viele neue Namen, an die sich die Fans der Veolia Towers Hamburg gewöhnen müssen, wenn am Sonntag mit dem Pokalspiel bei den MLP Academics Heidelberg die Saison beginnt. Elf der 15 Spieler von Headcoach Benka Barloschky standen in der vergangenen Saison noch nicht bei den Türmen unter Vertrag. Einen der elf Profis kennen die Anhänger aber dennoch bestens.