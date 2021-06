Spieler überrascht: Towers-Beben! Trainer Mike Taylor muss Hamburg verlassen

Er kam als Wunschkandidat nach Hamburg, als erfahrener Coach und Aufstiegsspezialist. Zwar schaffte er mit den Towers den Sprung in die Basketball-Bundesliga, dort allerdings scheint er die Bosse mit seinem Führungsstil nicht mehr überzeugt zu haben; Mike Taylor wird keinen neuen Vertrag bekommen und muss seinen Platz an der Seitenlinie räumen. Das Towers-Beben!

Für niemanden kam diese Nachricht überraschender als für Taylor selbst. Noch vor wenigen Tagen bekundete er in der MOPO seinen Willen, unbedingt in Hamburg bleiben zu wollen. „Ich habe hier mein Herz reingesteckt“, sagte er. „Ich gebe alles, führe und gehe voran, immer. Am liebsten würde ich mit den Towers den nächsten Schritt machen.“

Von der MOPO angesprochen auf die jetzige Hiobsbotschaft, wollte Taylor keine Aussage machen. Er wirkte jedoch geplättet, müde – irgendwie überrollt.

Auch der Großteil der Spieler ist überrascht von der Entscheidung, war Taylor für nicht wenige der ausschlaggebende Punkt, nach Hamburg zu den Towers zu wechseln. Sein Coachingstil, sein Herz, sein offenes Ohr und seine Menschlichkeit waren Werte, die weit über die deutschen Basketball-Grenzen hinaus Anklang fanden.

Es scheint durchaus möglich, dass einige Spieler die Towers verlassen werden, obwohl man ihnen möglicherweise eine Vertragsverlängerung anbietet – weil Mike Taylor nicht mehr Trainer sein wird.

Aber wie kommt es zu dieser schmerzhaften Trennung nach eigentlichem Traumstart? Aus Towers-Kreisen ist wahrzunehmen, dass die Bosse mit der Liga-Bilanz alles andere als zufrieden waren: Drei Siege aus 20 Spielen, Klassenerhalt nur wegen Corona, dazu schmeckte offenbar den Chefs zuletzt auch nicht mehr die Doppelbelastung Taylors, der neben den Towers ja auch noch die polnische Nationalmannschaft trainiert.

„Kein Kommentar“, beantwortete Marvin Willoughby eine entsprechende MOPO-Anfrage. Es heißt, die Bosse wollen nächste Woche den Abgang Taylors bekanntgeben.

Nach Taylor-Aus: Kommt jetzt Willoughby-Kumpel Wucherer?

Klar scheint, dass Taylor keine Probleme haben dürfte, ein neues Team zu finden. Bei den Towers gibt es derweil offenbar schon einen Kandidaten für seine Nachfolge: Laut „Hamburger Abendblatt“ ist es gut möglich, dass Willoughbys Ex-Mitspieler, Kumpel und Noch-Würzburg-Coach Denis Wucherer (47) die Zügel im Inselpark übernimmt.