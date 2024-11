Vom Trikot über das Polo-Teamshirt zum Anzug an der Seitenlinie – nicht nur die Basketball-Outfits von Jacob Hollatz haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Nachdem er seine aktive Spielerkarriere mangels Perspektive beendet hatte, schlug er einen neuen Weg ein. In den vergangenen zwei Jahren noch als Athletiktrainer aktiv, ist Hollatz seit diesem Sommer Assistenz-Coach bei den Veolia Towers Hamburg. Welche Aufgaben seine neue Rolle mit sich bringt und was sein Weltmeister-Bruder Justus über ihn und die Türme denkt, hat er der MOPO verraten.