Sieg gegen Heidelberg: Towers machen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt

War das der entscheidende Schritt in Richtung Klassenerhalt? Mit 90:86 (24:23, 50:50, 67:63) gewannen die Veolia Towers Hamburg ihr Schlüsselspiel gegen Heidelberg. Das Polster auf die Abstiegsränge hat dank des wichtigen Erfolges wieder beruhigende Formen angenommen.

Und daran hatte Rückkehrer Anthony Polite einen großen Anteil. Der 25-Jährige schulterte offensiv direkt die meiste Last, avancierte am Ende mit 25 Punkten sogar zum Topscorer. „Es fühlt sich großartig an, wieder auf dem Parkett zu stehen“, freute sich Polite. Auch der zuletzt erkältete Ryan Taylor war mit seinen 16 Zählern ein wichtiger Faktor.

Bei den Hamburg Towers stimmte auch die Defensive

Das Duo half den Türmen dabei, nicht den Anschluss an die in der ersten Halbzeit (zwölf Dreier in den ersten 20 Minuten) brandheißen Heidelberger zu verlieren. Danach stimmte bei den Wilhelsmburgern aber auch die Intensität in der Defensive, die für eine klare Führung Minuten vor der Schlusssirene sorgte. „Wir wussten, dass wir uns defensiv verbessern mussten“, so Taylor.

Doch nach einem 2:10-Lauf mussten die 2714 Towers-Fans im Inselpark noch einmal mächtig zittern. Mit mehr Glück als Verstand retteten die Hausherren ihren Vorsprung aber gerade noch so über die Zeit.

Der Abstand auf Frankfurt auf Platz 17 beträgt nun drei Siege, zudem haben die Türme den direkten Vergleich auf ihrer Seite. Ein beruhigendes Polster bei noch vier ausstehenden Spielen der Towers.