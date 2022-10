Schüler fordert Lehrmeister: Towers-Trainer Korner trifft auf einen alten Bekannten

Raoul Korner musste sich „schon konzentrieren“. Als der Cheftrainer der Veolia Towers Hamburg Anfang September für ein Testspiel in Bayreuth gastierte, war er schon auf dem Weg in die falsche Kabine. Am Samstag trifft der 48-Jährige wieder auf seinen Ex-Klub, die gewohnte Arena – und auf einen alten Kollegen.

Korners langjähriger Assistent Lars Masell trainiert seit diesem Sommer die Oberfranken. „Wir haben acht Jahre zusammengearbeitet. Da hat man natürlich ein Verhältnis aufgebaut“, sagt der Towers-Trainer vor der Begegnung mit seinem ehemaligen Schüler.

BBL: Towers-Trainer Korner trifft in Bayreuth auf Ex-Co Masell

Drei Jahre coachten sie gemeinsam in Braunschweig, danach ging es für Korner und Masell nach Bayreuth, wo sie fünf erfolgreiche Jahre verbrachten. Letzteren zog es dann 2021 nach Ludwigsburg, bevor er als Chef zurückkehrte. Nun trifft er erstmals in dieser Rolle in einem Pflichtspiel auf seinen Lehrmeister.

Eine besondere Situation. Dem Coach der Wilhelmsburger imponiert, wie Masell dem „Schatten“ der Co-Trainer-Rolle entflohen ist. „Mir gefällt sein Auftreten sehr gut“, sagt Korner. Die Bayreuther sind wie die Türme mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet.

Als Lehrmeister will Korner seinem Nachfolger nun die Grenzen aufzeigen. So wie es die Türme gemacht haben, als sich der Österreicher im September in den Katakomben erst mal sortieren musste. Die Towers gewannen den Test mit 91:86.