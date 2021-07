Schock für die Hamburg Towers: Saison-Aus für Center Prince Ibeh – oder?

Nächstes Schicksalsspiel für die Towers: Am Sonnabend um 20.30 Uhr (Magenta Sport) tritt das Team von Mike Taylor in Göttingen an. Die zeigten sich zuletzt formstark, haben in dieser Spielzeit bereits die Topteams aus Berlin und München geschlagen, rennen geradewegs auf die Playoffs zu.

Für das Ligaschlusslicht aus Hamburg steht die Partie in keinem guten Licht: Center Prince Ibeh wird den Rest der Saison wohl wegen einer Verletzung im Handgelenk fehlen, am Donnerstag wurde er operiert.

Hamburg Towers-Center: Will dieses Jahr noch auf dem Feld stehen

„Es tut sehr weh, dem Team nicht auf dem Feld helfen zu können“, sagt er. Dafür wolle er umso mehr von außen tun, „meine Jungs anfeuern und immer pushen“. Ibeh ist guter Dinge: „Ich will dieses Jahr noch wieder auf dem Feld stehen.“