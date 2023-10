Mit HSV-Power: Hamburg Towers wollen die Löwen aus London bezwingen

Die Aufgaben werden einfach nicht leichter. Keine 50 Stunden nach der 79:90-Niederlage beim FC Bayern München stehen die Veolia Towers Hamburg schon wieder auf der Platte. Und das gegen die London Lions, einem weiteren mit Stars gespicktem Team. Immerhin können die Türme am Dienstag (19.30 Uhr, MagentaSport live) auf besondere Unterstützung bauen.

Dass seinem Team die vergangene Auswärtsfahrt „in den Knochen steckt, da­raus macht Benka Barloschky keinen Hehl. Am frühen Montagmorgen, erst um halb fünf, kam der Towers-Tross wieder in Hamburg an. „Das ist körperlich und mental eine große Herausforderung“, sagt der Türme-Trainer. „Das ist unser Normal, daraus müssen wir Kraft ziehen“, fordert der 35-Jährige.

Energie werden die Wilhelmsburger im ersten Eurocup-Heimspiel auch vom prominenten Publikum bekommen: Die gesamte Profimannschaft des HSV wird die Towers heute anfeuern. Eine Unterstützung, die Barloschkys Truppe sicherlich gebrauchen kann. Schon in der vergangenen Saison trafen die Türme zweimal auf die Lions – beide Partien gingen klar verloren (75:103, 66:83). „Sie haben gute Einzelspieler und sind sehr strukturiert gecoacht“, warnt Barloschky. London hat bislang jedes seiner sieben Pflichtspiele gewonnen. Mit dem ehemaligen NBA-Profi Sam Dekker fällt ihr bester Spieler aber vermutlich aus.

Doch auch ohne Dekker wartet auf die Towers ein hartes Spiel. Das wissen vor allem VJ King und Aljami Durham, die zuletzt noch in der britischen Liga auf London trafen. Das Duo könnte entscheidende Tipps geben – und ist laut Barloschky schon heiß auf das Duell: „Beide Spieler werden sehr, sehr motiviert sein.“