„Richtungsweisende Wochen“: Eurocup wird zum Towers-Probelauf

„Das können richtungsweisende Wochen sein“, sagt Trainer Benka Barloschky mit Blick auf die nächsten Spiele der Veolia Towers Hamburg. Denn für die Türme geht es heute Abend gegen Olimpija Ljubljana nicht nur weiter um den ersten Eurocup-Heimsieg der Saison. Der Blick geht gleichzeitig auch schon in Richtung BBL, in der die Spiele gegen die direkte Playoff-Konkurrenz auf die Towers warten.

Doch trotz des besiegelten Europa-Aus will sich Barloschky noch nicht voll auf die Bundesliga konzentrieren. „Für mich ist der Heimsieg im Eurocup extrem wichtig. Die Jungs sind sehr motiviert, für diesen Sieg zu spielen“, so der 36-Jährige.

„Die beste Vorbereitung ist ein gutes Spiel“

Dennoch ist das Spiel am kommenden Sonntagabend gegen den SC Rasta Vechta bereits in den Köpfen des Trainerteams. Das Training in Teilen bereits auf die Niedersachsen ausgerichtet. Und auch die Partie heute Abend bleibt für Barloschky von großer Bedeutung und wird zum Probelauf für die Towers.

„Wir müssen jedes Spiel nutzen, um besser zu werden.“ Denn: „Die beste Vorbereitung für Vechta ist, am Mittwoch ein gutes Spiel zu spielen.“