Das Eurocup-Abenteuer der Hamburg Towers geht in die finale Phase. Nach 13 absolvierten Partien stehen die Türme auf den achten Platz, der gleichzeitig als letzter Rang zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt. Am Mittwochabend (19.30 Uhr/live bei MagentaSport) wird es richtig heißt, denn da gastiert der Tabellenneunte Breslau im Inselpark.

Für die Wilhelmsburger heißt das: Ein Sieg und sie hätten das Playoff-Ticket aufgrund von einem Sechs-Punkte-Polster bei drei ausstehenden Spielen quasi schon gelöst. Jedoch erzählt diese Rechnung nur die halbe Wahrheit – mit einem Sieg würden die Türme nämlich schon sicher in der Hauptrunde stehen.

Eurocup: Hamburg Towers empfangen Breslau im Inselpark

Grund dafür ist, dass der Eurocup den russischen Teilnehmer Krasnodar noch nicht offiziell aus der Tabelle gestrichen hat. Und dies wird auch bis zum Ende der regulären Saison wohl nicht passieren. Dann werden jedoch alle Spiele der Russen annulliert. Das bedeutet: Die Towers haben in dieser neuen Tabelle aktuell als Siebter sechs Punkte Vorsprung vor dem Neunten Trento.

Bei einem Erfolg gegen Breslau könnten die Italiener Hamburg in den letzten drei Spielen nicht mehr einholen. Folglich weiß man in Wilhelmsburg um die große Bedeutung der Partie. Doch mit Rechenspielen will sich dort niemand beschäftigen.

„Es ist egal, ob wir morgen gewinnen oder verlieren. Wenn wir nicht besser spielen, werden wir vor Samstag dieselbe Situation haben“, sagte Towers-Coach Pedro Calles, der sich nur für die Leistung seines Teams interessiert. Ein Sieg gegen Breslau wird ohnehin kein leichtes Unterfangen. Das hat die Hinspiel-Pleite (71:87) eindeutig demonstriert.