Playoffs außer Reichweite: Doch für die Towers geht es im Eurocup noch um etwas

Spätestens nach der 77:94-Niederlage in Venedig dürften selbst die kühnsten Optimisten nicht mehr an eine Playoff-Teilnahme der Veolia Towers Hamburg im Eurocup glauben. Es war das letzte Spiel der Hinrunde, in der die Türme nur einen Sieg einfahren konnten. In neun Spielen wohlgemerkt.

Der Abstand auf Platz sechs, der noch zur Qualifikation für die Endrunde berechtigt, beträgt drei Siege. Ein zu hoher Rückstand, bedenkt man die klare Unterlegenheit in den meisten Spielen.

Towers haben acht der ersten neun Eurocup-Spiele verloren

„Auf diesem Level lernen und wachsen wir, wir wollen immer gegen die Besten antreten“, betonte Benka Barloschky. Der Towers-Coach verwies schon während der Auszeiten in Venedig auf den Lernprozess, der für seine Spieler in der Rückrunde immer mehr in den Vordergrund rücken wird. Die Euro-Highlights werden mehr und mehr zu Testspielen.