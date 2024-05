Keine Rückkehr nach Fehlstart: Saison für die Towers beendet

Die Veolia Towers Hamburg haben die nächste Überraschung in den Play-Ins in der Basketball-Bundesliga verpasst. Am Donnerstag unterlag der Tabellenzehnte nach der Hauptrunde bei den MHP Riesen Ludwigsburg (8.) in der entscheidenden Partie um den letzten freien Platz im Viertelfinale mit 78:91 (35:45). Damit ist die Saison für die Mannschaft von Trainer Benka Barloschky beendet, die sich am vergangenen Dienstag bei der BBL-Premiere dieses Formats im ersten Spiel in Oldenburg noch klar durchgesetzt hatte.

Die ersten Körbe der Partie zum 4:0 gingen auf das Konto von Aljami Durham, der am Ende mit 34 Punkten herausragte. Binnen weniger Minuten gerieten die Hanseaten jedoch mit 7:19 in Rückstand, konnten den Abstand bis zum Ende des ersten Viertels jedoch wieder auf acht Punkte reduzieren. Im zweiten Abschnitt erwiesen sich die Gastgeber jedoch lange Zeit weiterhin als das effektivere Team. Die Hamburger, die vor allem zu viele Freiwürfe vergaben, kämpften sich kurz vor der Pause aber erneut etwas heran.

Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Towers Probleme in der Offensive. Mit der letzten Aktion zum Ende des dritten Viertels sorgte Desure Buie wiederum für das 66:45 der Hausherren. Damit war die Partie vorentschieden. Auch ein 5:0-Start des Barloschky-Teams in den Schlussabschnitt änderte nichts mehr am Ausgang der Partie. (dpa/fs)