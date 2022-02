Die Personalprobleme, sie werden nicht kleiner bei den Hamburg Towers. Bei dem Eurocup-Sieg in Andorra (93:85) verletzte sich Zach Brown kurz vor dem Ende der Partie am Knie und gesellte sich damit zum Lazarett der Türme dazu. Zu diesem gehören aktuell der an Corona erkrankte Caleb Homesley und Justus Hollatz.

Immerhin konnte das Towers-Juwel Hollatz zum Team nach Bayreuth nachreisen und ist immerhin eine Option für das Auswärtsspiel am Samstag in Bayern (18 Uhr/live bei MagentaSport). US-Boy Brown verweilt auch in Bayreuth, doch aufgrund seiner Überdehnung im Knie ist ein Einsatz laut den Wilhelmsburgern unwahrscheinlich.

Hamburg Towers: Einsatz von Zach Brown und Justus Hollatz fraglich

Und da wäre ja auch noch die Vertragsauflösung von Ray McCallum, die eine Lücke in der Guard-Rotation von den Towers hinterließ. Werden die Hanseaten also nochmal nachrüsten? Dem Vernehmen nach schauen sich die Türme auf dem Spielermarkt um. Mit dem aktuellen Kader können die Towers auch ohne Leistungsträger gewinnen, das haben sie in Andorra gezeigt.

Die Platte als Gewinner zu verlassen, das soll nun auch endlich mal wieder in der Liga gelingen. Nach zwei Pleiten in Serie trifft man mit Bayreuth auf einen unangenehmen Gegner. Gegen den Tabellenelften der BBL wird es laut Towers-Coach Pedro Calles vor allem auf die Energie seiner Schützlinge ankommen: „Ich muss einen Weg finden, diese wieder für 40 Minuten aus meinem Team herauszukitzeln, wohl wissend, dass es nicht einfach werden wird.“