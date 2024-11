„Nicht gut genug“: Hamburg Towers kassieren nächste deutliche Eurocup-Pleite

Die Veolia Towers Hamburg bleiben im Eurocup weiter ein Punktlieferant für ihre Gegner. Nach einer schwachen Leistung vor allem von der Drei-Punkte-Linie verloren die Wilhelmsburger auch bei Lietkabelis Panevezys aus Litauen deutlich mit 68:91 (30:48) und bleiben Tabellenletzter der Gruppe B.

„Das zweite Viertel war schlecht. Davon konnten wir uns nicht mehr erholen“, analysierte Headcoach Benka Barloschky bei Magenta Sport nach der sechsten Niederlage im siebten Eurocup-Spiel und fasste zusammen: „Wir waren nicht gut genug, um heute mithalten zu können.“

Basketball: Hamburg Towers bei Lietkabelis ohne Chance

Lietkabelis, das ebenfalls erst seinen zweiten Sieg in der aktuellen Eurocup-Saison feierte und den vorletzten Platz in der Tabelle verließ, bestimmte die Partie bereits von Beginn an und ließ den Hamburgern über die gesamte Spielzeit kaum eine Chance. Vor allem im zweiten Viertel verloren die Towers dann jedoch mit gerade mal neun Punkten (Lietkabelis: 24) völlig den Anschluss.

Auch im Abschluss blieben die Türme hinter den Erwartungen zurück. Center Kur Kuath war mit gerade mal zehn Punkten bester Werfer aus Hamburg – der litauische Topscorer Mantas Rubstavicius (22) warf mehr als doppelt so viele.