Neuverpflichtung: Towers rüsten noch mal nach

Der US-Amerikanische Combo Guard unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende (2022/23) und verstärkt damit den Kader der Veolia Towers Hamburg als siebter Import-Spieler, Das gab der Klub am Mittwoch bekannt.

Der 1,88 Meter große Guard soll nicht nur für mehr Tiefe im Kader sorgen, sondern mit seiner aggressiven Spielweise die Offense und Defense gleichermaßen verstärken. Mit seiner hohen Intensität soll er für den Saisonendspurt eine weitere Komponente in das Spiel der Towers bringen.

Trainer Barloschky rechnet mit schneller Team-Integration

„Jordan ist ein sehr athletischer und dynamischer Spieler, der zu jeder Zeit Druck auf den Ring ausübt. Anders als seine Zahlen aus dieser Saison vielleicht vermuten lassen, ist er auch mit einem guten Wurf ausgestattet. In der Defensive ist er in der Lage, viel Druck auszuüben“, beschreibt der Towers-Coach Benka Barloschky die Qualitäten seines neuen Spielers.

„Er hat in den vergangenen drei Jahren in der ACB auf sehr hohem Niveau performt – auch taktisch. Er ist zudem extrem ehrgeizig und ambitioniert“, so Barloschky weiter. Davis verbrachte vier Jahre am US-College und gehörte in seiner letzte Saison dort zu den zehn besten Scorern im Land. Seine Karriere setzte er anschließend im europäischen Basketball bei Manresa fort, wo er als Rookie auf 20 Minuten Einsatzzeit in 10 Partien kommen konnte.

Für einen weiteren Entwicklungsschritt holte ihn Pedro Calles (Ex-Towers-Coach) zu Rasta Vechta. Dort schaffte Davis den Durchbruch: mit 35 Punkten gegen Burgos und einem Buzzerbeater beim Sieg über Gießen (73:72) glänzte der Athlet in elf Ligapartien der BBL (11,2 PpS) und sechs Einsätzen in der Champions League (19,2) bis zum Saisonabbruch.

Nachdem er kurzzeitig in Tel Aviv spielte, ging es für den Vater einer sechsjährigen Tochter 2020 zurück in die ACB: Bei Murcia konnte er sich nach seiner Weiterentwicklung in Europa durchsetzen und spielte eine ansehnliche Debüt-Saison beim spanischen Klub. Eine Vertragsverlängerung um drei Jahre war die Folge und Davis setzte seine gute Leistung im zweiten Jahr bei UCAM Murcia fort.

Kein Kaderplatz mehr in Murcia: Davis bat um Wechsel

Doch eine Verletzung zu Beginn der aktuellen Saison bremste ihn aus, seine Rolle im Team ging verloren. Am Ende stand der 25-Jährige nicht mehr im Kader und ein Wechsel bot sich an. Die Veolia Towers Hamburg sahen ihre Chance und griffen zu.

Zu einem ersten Einsatz für den Import-Spieler für die Towers könnte es im Heimspiel gegen Bamberg am 3. März kommen, denn im Eurocup ist er nicht spielberechtigt.