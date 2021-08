Neuer Klub steht fest: Yannick Franke verlässt die Hamburg Towers

Nun verlässt der einzige Spieler, der eine echte Chance auf Rückkehr hatte, die Hamburg Towers: Der Niederländer Yannick Franke wechselt nach Sluc Nancy in die zweite französische Liga ProB.

„Wir suchten nach einem Spieler, der offensiv gefährlich ist, aber auch vielseitig mit dem Ball in der Hand ist“, wird Nancy-Trainer François Peronnet in einer am Samstag vom Verein veröffentlichten Pressemitteilung zitiert. „Genau das erwarten wir nun auch von Yannick.“

Wechsel nach Frankreich: Yannick Franke verlässt Hamburg Towers

Franke, der in der vergangenen Saison knapp 14 Punkte in der Bundesliga auflegte, galt als eines der Lichtblicke einer ziemlich düsteren Towers-Saison. Und als der einzige Spieler des letztjährigen Kaders, der spielerisch auch kommende Saison mit an Bord hätte sein können.

„Ich möchte den Hamburg Towers für die Zeit in Deutschland danken“, schreibt Franke via Instagram. „Auf Wiedersehen.“