Neuer Hauptsponsor für die Hamburg Towers! Das ändert sich jetzt

Die Veolia Towers Hamburg aus der Basektball-Bundesliga haben einen neuen Hauptsponsor gefunden. Wie am Dienstagmorgen bekannt wurde, haben sich die Türme aus Wilhelmsburg ab sofort mit dem globalen Halbleiterunternehmen Nexperia auf eine Zusammenarbeit bis mindestens zum Ende der Saison 2026/2027 geeinigt. Die ersten Veränderungen wird es bereits am Mittwoch beim Heimspiel gegen Alba Berlin geben.

Nexperia, die ihren Deutschlandsitz in Hamburg haben, wird somit für die nächsten drei Jahre Hauptsponsor der Towers und nehmen damit den Platz des ehemaligen Hauptsponsors 28 Black ein.

Der kaufmännische Towers-Geschäftsführer Jan Fischer freut sich: „Wir freuen uns sehr, mit Nexperia erneut ein traditionsreiches Hamburger Unternehmen willkommen zu heißen. Uns vereinen unsere Leidenschaft, für das, was wir tun, der Wille zum Erfolg und unser Engagement für eine bessere Zukunft. Mit unserer Partnerschaft wollen wir sowohl auf dem Spielfeld als auch in Hamburg und darüber hinaus positive Akzente setzen.“

Nexperia-Logo auf den Trikots und auf dem Mittelkreis

Die Akzente auf dem Spielfeld dürften direkt am Mittwoch beim BBL-Heimspiel gegen Alba Berlin sichtbar sein. Das Logo von Nexperia wird ab sofort den Mittelkreis des Spielfeldes zieren, sowie weitere zahlreichen Flächen in der Inselpark-Arena. Und auch auf den Trikots der Towers wird der neue Hauptsponsor zusehen sein.

Das Unternehmen, welches seine Wurzeln im NPX-Konzern hat – unter anderem Exklusivpartner des HSV – gilt als globaler Player der Elektroindustrie. Ein Schwerpunkt der Investitionen beim Deutschlandsitz in Hamburg liegt im Ausbau der Produktion und Entwicklung – insbesondere von Produkten, die den Stromverbrauch senken und die Lebensdauer und Effizienz elektronischer Geräte erhöhen.

„Wir investieren bewusst in die Zukunft. Einerseits bei unseren Produkten, die eine Reduzierung der CO 2 -Emissionen bieten“, erklärt Achim Kempe, Geschäftsführer und Corporate Operating Officer (COO) von Nexperia. „Jetzt investieren wir auch über das Sponsoring bei den Veolia Towers, übrigens das Erste, das wir als Unternehmen tätigen. Mit ihrer Arbeit gestalten die Towers eine sozial gerechtere Zukunft von mittlerweile fast 1000 Kindern und Jugendlichen in Hamburg. Das wollen wir im Rahmen unserer Partnerschaft ausdrücklich unterstützen und auch hier einen Ausbau fördern.“

Das könnte Sie auch interessieren: Bittere Pleite in Bamberg: Nächster Rückschlag für die Towers

Weitere Details über ihre Zusammenarbeit werden die Towers und Nexperia am Dienstagachmittag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt geben. Laut „Abendblatt“ soll der Deal dem Basketball-Klub 700.000 Euro im Jahr einbringen.