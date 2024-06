Nächster Transfer: Hamburg Towers verpflichten Ex-Nationalspieler

Der nächste Neue in Wilhelmsburg: Flügelspieler Kenneth Ogbe wechselt in der Basketball-Bundesliga vom früheren Meister EWE Baskets Oldenburg zu den Veolia Towers Hamburg. Ogbe (29), der von 2020 bis 2022 achtmal in der deutschen Nationalmannschaft zu Einsatz kam, erhält einen Einjahresvertrag.

„Kenneth ist ein extrem talentierter Spieler, der in den letzten Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte“, sagte Towers-Trainer Benka Barloschky: „Er ist jetzt an einem Punkt in seiner Karriere, an dem er genau verstanden hat, dass er viel in seinen Körper investieren muss. Ich freue mich sehr darauf, mit Kenneth zu arbeiten und ihn dabei zu unterstützen, sein volles Potenzial auszuschöpfen“, so Barloschky weiter.

Willoughby: „Wollen auf starkem Fundament aufbauen“

Auch Towers Sportchef Marvin Willoughby freut sich über den Neuzugang: „Kenny hat in den letzten Jahren gezeigt, dass er seinen Teams an beiden Enden des Feldes viel Intensität und Stabilität geben kann. Wir wollen mit ihm gemeinsam auf seinem starken Fundament aufbauen und ihm einen weiteren Schritt nach vorn ermöglichen.“

Nach jeweils zwei Jahren bei Alba Berlin (2018–2020), Brose Bamberg (2020-2022) und Oldenburg (2022–2024) ist Hamburg die vierte BBL-Station für Ogbe. Der gebürtige Münchner hat fünf Jahre College-Basketball in Utah gespielt.