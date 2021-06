Nächster Abschied: Aufstiegs-Held Freese verlässt die Hamburg Towers

Und der nächste Aufstiegs-Held geht: Jannik Freese (34, Center) und die Hamburg Towers haben sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Das gab der Basketball-Bundesligist am Donnerstag bekannt.

„Wir sind ihm dankbar für all das, was er uns nicht nur als Spieler, sondern vor allem als Mensch gegeben hat“, sagte Towers-Chef Marvin Willoughby zum Freese-Abschied.

Eigentlich hätte ihm die nächste Saison rein vertraglich noch zugestanden. Eine Spielzeit, auf die er sich sehr freute, wie er bereits vor Wochen in MOPO-Gesprächen deutlich gemacht hatte. Auch, und vielleicht gerade deshalb, weil mit Pedro Calles ein Trainer an Bord kam, den Freese aus Vechta-Zeiten kannte und den er als „akribischen Arbeiter“ bezeichnete.

Nun der Schlussstrich. Das Ende des Towers-Kapitels in Freeses Karriere. „Die Zeit hier zählte für mich mit zur besten meiner Profilaufbahn“, sagt der 2,11-Meter-Mann.

Bei den Towers gehörte er nicht nur körperlich die vergangenen zwei Jahre zu den Größten: „Er hat unsere Werte beispielhaft vorgelebt, war stets ein Vorbild für jeden in unserem Verein“, so Willoughby. Er hofft, dass Freese in Zukunft in anderer Funktion noch einmal zurückkehrt.

Für den Oldenburger Freese geht’s beruflich erstmal nur akademisch weiter: Im Rahmen eines Stipendiums büffelt er an der Hamburger Nordakademie, macht seinen Master in Marketing und Sales. „Viel Erfolg beim Studium“, wünscht Willoughby.

Freese war nur noch einer von vier Spielern, die vom Kader der letzten Saison übrig geblieben waren. Mit seiner und Kevin Yebos Vertragsauflösung bleiben somit nur noch Towers-Juwel Justus Hollatz (19) und Jürgen Rich (22) dem Verein erhalten.