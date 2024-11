Nächste Auswärtspleite: Towers rutschen in der Bundesliga weiter ab

Die Veolia Towers Hamburg müssen weiter auf ihren ersten Auswärtssieg in dieser Saison in der Basketball-Bundesliga warten. Bei den MLP Academics Heidelberg unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky mit 68:73 (32:37) und kehrt damit auch vom vierten Gastspiel mit leeren Händen zurück. Zudem kassierten die Hanseaten die fünfte Niederlage im siebten Punktspiel und sind auf den 16. Rang in der Tabelle abgerutscht. Bester Werfer bei den Gästen war Brae Ivey, der 30 Punkte erzielte.

Heidelberg war für die Towers bereits in der ersten Pokalrunde Endstation gewesen. Die Hoffnung der Norddeutschen, sich nach dem frühen Aus zu rehabilitieren, erhielt aber schnell einen Dämpfer. Die Academics waren klar besser und lagen nach zehn Minuten bereits mit 26:10 vorn. Bis zur Pause fingen sich die Hamburger aber wieder und verkürzten den Rückstand vor allem dank einer starken Defensive auf 32:37.

Auch nach dem Seitenwechsel setzte das Barloschky-Team seine Aufholjagd fort und übernahm nach einem Dreier von Jaizec Lottie zum 50:48 das erste Mal die Führung in diesem Duell. Schließlich gingen die Towers mit einem Vorsprung von sechs Punkten in den Schlussabschnitt. In diesem war Heidelberg wieder das deutlich effektivere Team und fügte den Hamburgern doch noch eine Niederlage zu. (dpa/js)