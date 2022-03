„Ein besonderes Gefühl“: Hollatz geht mit Rückenwind in den Bayern-Kracher

Die Nationalmannschaft durfte sich freuen über diese erste richtige Justus-Hollatz-Duftmarke für die DBB-Auswahl. Mit 16 Punkten und acht Assists führte er die deutschen Basketballer am Freitag zum knappen und wichtigen Sieg (71:67) in Israel.

„Es war natürlich ein besonderes Gefühl so viel Verantwortung zu übernehmen. Dass ich dann die Würfe getroffen habe, war sehr schön“, sagt Hollatz der MOPO. Beim Rückspiel, dem 84:80-Erfolg am Montag, spielte er dann zwar eine kleinere, aber erneut elementare Rolle im deutschen Team. „Es war auch vollkommen okay das Spiel zum Schluss von draußen zu gucken. Das Wichtigste war, dass wir gewonnen haben. Das haben wir getan.“

BBL: Hamburg Towers gastieren bei Bayern München

Beide Partien zeigen jedoch eins: Der Towers-Youngster ist in der Nationalmannschaft angekommen. „Als ich hier herkam, spielte er teilweise noch für die ProA. Jetzt hat er hier und in der Nationalmannschaft eine große Rolle“, sagt sein Trainer Pedro Calles über dessen Entwicklung.

Der 20-Jährige wird die Towers nun mit Rückenwind und zwei Erfolgserlebnissen im Gepäck in München antreffen. Dort warten seine Mitspieler bereits, denn am Mittwoch (19 Uhr/live bei MagentaSport) fordern die Türme BBL-Spitzenreiter Bayern München, bei denen die Wilhelmsburger noch nie gewinnen konnten.

In diesen Tagen ist jedoch jedes Spiel ein Privileg, findet Coach Calles: „In dieser Situation Sportprofi zu sein, ist eine tolle Sache. Man kann für ein paar Stunden die Lage auf der Welt vergessen.“ Derweil wurde der russische Towers-Gegner Krasnodar aus dem Eurocup ausgeschlossen. Ob der Hinspiel-Sieg der Hanseaten (100:82) gewertet wird, ist unklar.