Mega-Klatsche!: Hamburg Towers verlieren gegen Aufsteiger Chemnitz

Die Hamburg Towers haben eine Tracht Prügel einstecken müssen: 607 Tage nach dem entscheidenen Spiel in den Zweitliga-Playoffs gegen Chemnitz, aus dem die Türme als Sieger und somit Aufsteiger feiernd vom Platz gegangen waren, konnten sich die Sachsen revanchieren – und die Hausherren aus Wilhelmsburg mit 75:95 aus der eigenen Halle fegen.



Draußen stürmte es – und drinnen regnete es Dreier! Die Chemnitzer trafen vor allem in der zweiten Halbzeit phänomenal stark von jenseits der Dreipunkte-Linie. Am Ende fanden zwölf ihrer 19 Distanzwürfe das Ziel (63 Prozent). Die Towers dagegen trafen als Team nur acht – bei 35 Versuchen.



Hamburg Towers verlieren gegen Aufsteiger Chemnitz

Malte Ziegenhagen, Chemnitzer Kapitän, fasste das Spiel so zusammen: „Wir sind heiß herausgekommen, haben den Ball gut laufen lassen. Das ist unser Spiel: Die Würfe fallen, weil wir vom guten zum besseren Wurf gepasst haben.“



Sein Pendant auf der Gegenseite, Towers-Kapitän Bryce Taylor, fällte ein kritischeres Urteil: „Unser Spiel war zu statisch, vorne haben wir es zu oft mit Einzelaktionen versucht. Und das waren zu wenig Fastbreak-Punkte.“



Dabei standen die Sterne vor der Partie noch überraschend gut für die Towers: Topscorer Kameron Taylor bestritt sein Comeback, blieb in 23 Minuten aber blass (neun Punkte, null aus sechs Dreiern).



BBL: Hamburg Towers müssen zum Topteam Ludwigsburg

Einzig der Kleinste, TJ Shorts (20 Punkte, 1,75 Meter) , versuchte effektiv, die Pleite abzuwenden. Doch der Aufsteiger aus Chemnitz spielte überraschend abgezockt und zwang die Towers zu Ballverlusten.



„Es ist gut, dass wir jetzt nicht so viel Zeit haben, um über diese Niederlage nachzudenken“, so Bryce Taylor in Hinblick auf die nächste Partie am Dienstagabend. Dann geht's nach Ludwigsburg – gegen das beste Team der Liga.