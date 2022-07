Nach mehreren Zu- und Abgängen gaben die Hamburg Towers am Dienstagmorgen nun die zweite Vertragsverlängerung des Sommers bekannt. Mit Seth Hinrichs bleibt den Türmen nach Lukas Meisner der zweite Schlüsselspieler erhalten.

„Meine Familie und ich haben uns von der ersten Sekunde an willkommen gefühlt. Meine Töchter gehen hier in die Schule und Kita, alle fühlen sich zu Hause, haben Freunde gefunden“, begründet der US-Amerikaner seine Entscheidung. „Marvin hat eine klare Vision für die Towers, hier steckt sehr viel Potenzial“, führt der Forward aus. Der zweitbeste Towers-Rebounder der letzten Saison bleibt den Hanseaten für die nächsten zwei Jahre erhalten.

Seth Hinrichs verlängert bei den Hamburg Towers

In der vergangenen Spielzeit stand der 2,01-Meter-Mann in allen Spielen der Wilhelmsburger von Beginn an auf der Platte und nahm dabei die Rolle des verlängerten Arms von Cheftrainer Pedro Calles ein. Nun soll er diese wichtige Aufgabe auch für Neu-Coach Raoul Korner übernehmen. „Sein hoher Basketball-IQ und seine Vielseitigkeit passen gut zu der Art und Weise, wie wir nächste Saison spielen wollen“, freut sich der Österreicher bereits auf die Arbeit mit Hinrichs.

Die Towers durchlebten in den letzten Woche eine große Personalrochade. Umso glücklicher ist Manager Marvin Willoughby, dass man mit dem Verbleib des 29-Jährigen für mehr Kontinuität auf den Flügelpositionen sorgt: „Dass Seth sich für einen Verbleib in Hamburg entschieden hat, freut uns ungemein. Er ist jemand, der auf und abseits des Feldes vorangehen, gleichzeitig das Team zusammenhalten kann. Er war schon in der vergangenen Saison ein Führungsspieler, er gibt immer alles für das Team – beides wird er auch für die neuformierte Mannschaft tun.“