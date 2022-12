Über vier Minuten hielt der gesamte Audi Dome seinen Atem an. Nachdem Bayern-Spieler Nick Weiler-Babb bei einem Dunk-Versuch unglücklich mit dem Kopf auf das Parkett krachte, herrschte pures Entsetzen in der gesamten Arena. Die 75:87-Niederlage der Hamburg Towers wurde am Mittwochabend zur Nebensache. Nach MOPO-Informationen könnte sein Stirnband ein Faktor gewesen sein, dass nichts Schlimmeres passierte.