Towers-Kapitän geht von Bord: Calles nimmt DiLeo nach Oldenburg mit

Die Planungen für die kommende Basketball-Bundesliga-Saison (BBL) laufen bereits auf Hochtouren. Bereits Ende Mai verkündete Towers-Cheftrainer Pedro Calles seinen Wechsel nach Oldenburg nach zwei Jahren. Beim enttäuschenden Bundesligaelften der abgelaufenen Saison soll der Spanier in der kommenden Spielzeit für mehr Erfolg sorgen. Dafür hat sich der 38-Jährige nun Unterstützung aus Hamburg geholt.

Wie die EWE Baskets Oldenburg am Mittwoch verkündeten, wechselt der Towers-Defensivspezialist und -Kapitän Max DiLeo in der kommenden Spielzeit nach Niedersachen und folgt damit Calles. Bei den Oldenburgern erhält der in Philadelphia geborene Deutsche einen Zweijahresvertrag.

Die @EWE_Baskets haben ein weiteres Kader-Puzzlestück hinzugefügt: Verteidigungsspezialist @maxdileo folgt seinem Head Coach Pedro Calles von den @hamburgtowers nach Oldenburg.

„Für mich war es enorm wichtig, dass Max zu uns stößt“, sagte Calles: „Denn ich weiß, was er einer Mannschaft geben kann, nicht nur am Spieltag, sondern tagein, tagaus im Training und abseits des Courts.“ Calles arbeitet seit 2018 als Cheftrainer in der BBL, in jeder Saison bei Rasta Vechta und in Hamburg stand DiLeo dabei im Team des Spaniers. Der Guard wurde schon mehrfach unter die besten drei Bundesliga-Verteidiger gewählt und spielte sich so auch in den Kreis der deutschen Nationalmannschaft.

DiLeo selbst sagte, er habe viel Gutes über seinen neuen Arbeitgeber gehört. „Der Club ist sehr professionell und hat eine lange Geschichte in der BBL. Ich weiß aus Erfahrung, dass die Fangemeinde fantastisch und die EWE Arena eine der besten der Liga ist.“

Bereits am Montag verkündete der Bundesligist die Verpflichtung von Trey Drechsel aus Belgrad, der variabel einsetzbar ist und das Team unter Pedro Calles zukünftig weiter unterstützen soll. (pw)