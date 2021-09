Pokalsieger FC Bayern München geht nach Meinung der 18 Trainer als Topfavorit in die neue Spielzeit der Basketball-Bundesliga. 14 der 18 Coaches nennen die Münchner von Trainer Andrea Trinchieri in der Saisonumfrage der Deutschen Presse-Agentur als heißen Anwärter auf den Meistertitel. Doch auch die Hamburg Towers werden genannt.

„Bayern München ist für mich der Favorit, da sie einen der stärksten Kader der Liga besitzen“, sagte Jaka Lakovic von Ratiopharm Ulm. Israel Gonzalez, Trainer von Titelverteidiger und Rivale Alba Berlin, sieht ebenfalls die Bayern vorne.

Basketball-Bundesliga: Bayern München bei den Trainern Favorit auf den Titel

„Es gibt in diesem Jahr einige Mannschaften, die Chancen auf den Titel haben. Bayern geht mit einem starken und tiefen Kader in die neue Saison, ist wohl der Favorit. Ulm wird auch von Jahr zu Jahr besser. Dann gibt es Teams wie Oldenburg, Ludwigsburg, Hamburg und Bonn, die ich ebenfalls im Rennen um den Titel sehe. Und wie in jedem Jahr wird es ein Überraschungsteam geben“, prognostizierte der 46-jährige Spanier.

Liebe Leserinnen und Leser,

starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen kostenlos die wichtigsten Meldungen des Tages. Erhalten Sie täglich Punkt 7 Uhr die aktuellen Nachrichten aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier können Sie ihn kostenlos abonnieren.

Doch auch das Team von Gonzalez zählt wieder zu den Favoriten. Zehn Trainer nannten die Hauptstädter, weitere Klubs wurden vor dem Auftakt am Donnerstag selten favorisiert. „Ich denke, dass Berlin wieder Favorit ist als Titelverteidiger“, sagte Bayerns Trinchieri. In der abgelaufenen Spielzeit hatte München das Pokalfinale gegen Berlin gewonnen, bevor Alba in der Playoff-Finalserie um den Ligatitel erfolgreich Revanche nahm.

Hamburg Towers: Coach Pedro Calles unentschlossen bei Meister-Frage

Towers-Coach Pedro Calles zeigte sich bei der Favoriten-Frage zwiegespalten: „Das ist schwer zu sagen, die Ergebnisse in der Saisonvorbereitung besitzen nur wenig Aussagekraft zur Beantwortung dieser Frage. Vergangene Saison gab es mit Alba Berlin und dem FC Bayern München zwei Klubs, die sehr dominant waren. Daher sind diese beiden Teams für mich die Favoriten. Ich glaube, dass einer der beiden Klubs Meister wird.“ (dpa/seb)