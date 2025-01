Es waren bewegende Tage für Jordan Barnett. In vielerlei Hinsicht. Basketball an Weihnachten, Basketball am Tag vor Silvester, dazwischen natürlich Training, der eigene 29. Geburtstag am 31. Dezember, vor allem aber der Besuch seiner Mutter in der neuen Wahlheimat hat dem US-Amerikaner aus dem Bundesstaat Missouri ein Lachen ins Gesicht gezaubert.