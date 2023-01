Die Hamburg Towers können es doch noch: Seit Januar gewannen die Türme nicht mehr zwei BBL-Partien in Folge. Diese Serie beendeten die Wilhelmsburger am Samstagabend – und wie! Beim dominanten 100:76-(53:31)-Sieg in Heidelberg legten die Towers den Grundstein für ihren Erfolg in einem furiosen ersten Viertel.