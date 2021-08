Erster Neuer für die Towers: Ex-Vechta-Spieler folgt Coach nach Hamburg

Nach knapp einem Monat Kaderplanung gibt es nun die erste Verpflichtung: Max DiLeo, 27, folgt seinem alten Coach Pedro Calles von Rasta Vechta nach Hamburg zu den Towers.

Grund für die Entscheidung, an die Elbe zu wechseln, scheint wohl tatsächlich Calles zu sein, von dem der Neue schwärmt: „Die vergangenen zwei Jahre in Vechta waren die besten meiner Karriere, was zu großen Teilen an Pedro lag. Er vertraut seinen Spielern, injiziert jedem Selbstvertrauen und gibt dir die Freiheit, das zu tun, was du am besten kannst“, so DiLeo, der als Defensivstopper in der BBL bekannt ist. Sein Spitzname: der Verteidigungsminister.

Der 27-Jährige soll also nicht in der Offensive, sondern vor allem in der Verteidigung den Ton in der kommenden Saison angeben. Er habe einen großartigen Charakter, lobt ihn sein alter wie neuer Coach, und sagt: „Max ist ein Spieler, der von Montag bis Sonntag alles gibt und versteht, was das Team zum Gewinnen braucht. Das ist sehr wichtig für mich“, erklärt Calles.

Übrigens: DiLeo kommt aus einer basketballverrückten Familie: Seine Mutter spielte in Düsseldorf, sein älterer Bruder TJ (30, Bonn) gehört seit Jahren zur Elite der Bundesliga.

Und sein Vater Toni? Der coachte nicht nur Saturn Köln in den 80er-Jahren zu zwei deutschen Meistertiteln, sondern sogar auch eine Saison lang die Philadelphia 76ers in der NBA – das Team der Heimatstadt der Familie.